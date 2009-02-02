Комод и тумба

Ни для кого не секрет, что выбирая спальню, необходимо подобрать и подходящие аксессуары для нее. Таким аксессуаром, например, является прикроватная тумба. Если она не идет в комплекте к спальному гарнитуру, то Вы легко подберете ее к вашей спальни.

Ну, скажите, кто не любит почитать книжку на сон грядущий, или выпить чашечку кофе не вставая с постели? Думаю, что многие используется прикроватную тумбу для таких приятных привычек.

А личное пространство человека, или вещи, который должны быть скрыты от посторонних глаз, даже от родных? Хорошо, если в комплектах спальных гарнитуров идут 2 прикроватные тумбы. Одна, например, для мужа, другая для жены. И все в порядке, все на месте, а если нужно, то и под замком.

Другой вид мебели для спальной комнаты, который может служить еще и аксессуаром для гостиной - это комод. Сегодня не все по достоинству оценивают необходимость в данном виде мебели. Так как раньше комод и туалетный столик были одним целым и служили светским дамам верою и правдой.

Осмелюсь предположить, что здесь играет роль пространство, которым мы располагает для создания уютного гнездышка. А тем, кому “есть, где разгуляться”, с удовольствием приобретут данный аксессуар для своего интерьера. И найдут чем его заполнить.