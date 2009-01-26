Отзыв о товаре

Отзыв о модели Холодильника

Преимущества. Двухкамерный, с тремя секциями для заморозки, наличие системы охлаждения Full No Frost, возможность перевешивание двери, сохранение холода до 17 ч, морозильное отделение расположено на нижнем уровне.

Внешний вид. При покупке холодильника, выбор стоял между моделями В16 и В18. Разница состояла лишь в том, что В18 выше на 18 см и имеет дополнительную полку в холодильном отделении. Цвет холодильника преимущественно белый, но при желании можете выбрать и стальной цвет. Здесь уже на любителя.

Описание преимуществ:

Система Full No Frost. Как уже было сказано, данная модель обладает незаменимой функцией No Frost. Режим оттайки включается автоматически. Причем, жидкость, которая образуется при периодическом включении нагревательного элемента, испаряется, и не создает никаких проблем. Тихий звук включение таймера нагревателя можно услышать только когда ты находишься рядом с холодильником. Больше ничего не нарушает бесшумную работу холодильника. А что остается делать Вам, так это протирать холодильник влажной губкой по мере необходимости.

Перевешивание двери. Оценить данную возможность в конструкции, Вы сможете при перестановке холодильника, например, к противоположной стене. К сожалению, в прежних моделях, данное передвижение вызывало массу неудобств. Зато теперь переезды не страшны. И доступ к холодильнику не будет ограничен.

Сохранение холода. От периодического отключение света, не застрахован никто. Поэтому здесь вы можете быть уверены, что продукты сохранят свое состояние на протяжении 17 часов.

Дополнительные. Удобные съемные балкончики на двери холодильника. Верхний, имеет крышку с фиксированным положением. То есть, во время выкладывания куриных яиц, крышка находится в вертикальном положении. Нижний балкончик имеет удобное приспособление для бутылок.