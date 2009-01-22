С чем придется столкнуться при строительстве дома

С чем придется столкнуться при оформлении документов на строительство частного дома?

Этот вопрос многих может заинтересовать.

Во-первых, сразу предложу переложить эти хлопоты на чужие плечи, на плечи специалистов в этой области. И вам спокойней и люди работой заняты.

А вот общее представление по решению этих вопросов иметь нужно. Так вот и об этом:

Вы - застройщик. И первое что вам нужно получит, это разрешение на строительство. Оно выдается в органах архитектуры и градостроительства. Для этого вам понадобятся следующие документы: решение о предоставлении земельного участка под застройку, акт на право пользования земельным участком, проект дома, план застройки участка, проекты лицевых фасадов дома и прочих строений, расположенных на участке....