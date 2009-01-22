Рерайт: Отдых в Европе. Нидерланды

Редактирование и Корректура
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15 лет назад
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Страна с королевскими традициями.

Главным месяцем для этой удивительной страны является апрель. В апреле всё переодевается в оранжевый цвет и украшается огромным количеством цветов. Для Амстердама оранжевый цвет, это что-то вроде национального признака. Королевский дом окрашен в оранжевый, и каждый житель предпочитает иметь у себя в гардеробе что-нибудь оранжевого цвета, даже местные полицейские носят сине-оранжевую форму. А почему апрель? Да потому что 30 апреля все празднуют день королевы. Его отмечают все, и стар, и млад. Главные веселье происходят на площади Дам, люди поют, танцуют, пьют пиво, и веселятся...

Рерайт: Отдых в Европе. Нидерланды.doc
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