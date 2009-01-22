Рерайт: Отдых в Европе. Люксембург.

Люксембург. Это очень маленькое государство, живущее по своим законам. Образно можно сравнить его с добрым приятелем или верным другом. Его легко объехать на машине за несколько часов. Причем затраты на бензин будут не высоки. Поэтому когда, вы действительно увлечены путешествиями, вам не доставит особого труда, изведать все его уголки.

А соседи!? Париж, Брюссель, Амстердам, и до всего рукой подать.

Мал, да удал. Не смотря на свои размеры. Он занимает достойное место в рейтинге европейских стран. В Люксембурге находится, и международный банк, и совет Европы, и европейский суд, и много других важных организации. Удобная налоговая система привлекает внимание, как предпринимателей, так и финансистов....