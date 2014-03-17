Компьютерная помощь на Менделеевской

У вас сломался компьютер, планшет, ноутбук и вы ничегоне понимаете в технике? Срочно требуется компьютерная помощь? Первое, что

приходит в голову-это обратиться за помощью к другу, знакомому. А если такого

нет? Или вы не доверяете его профессионализму? Или вас беспокоит, как отвезти в

ремонт вашу технику?