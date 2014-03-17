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Натуральное дерево является самым прочным, долговечным иэкологически чистым материалом. Для производства мебели (в частности кроватей)
используют дуб, ясень, берёзу, бук, ольху и др. Кровати из массива дерева,
имеют огромные преимущества перед идентичными изделиями, изготовленными из
искусственных материалов: