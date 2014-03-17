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Сэндвич панели используют при возведении промышленныхкорпусов, торговых центров, административных зданий, спортивных сооружений, а
также больниц, домов и детских садов. А в пищевой промышленности панели
используют при возведении холодильных камер, эксплуатируя в неагрессивных
режимах влажности и температуры воздуха.
Сэндвич панели.docx
17 КБ