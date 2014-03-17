Сэндвич панели

Добавлена
10 лет назад
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Сэндвич панели используют при возведении промышленныхкорпусов, торговых центров, административных зданий, спортивных сооружений, а

также больниц, домов и детских садов. А в пищевой промышленности панели

используют при возведении холодильных камер, эксплуатируя в неагрессивных

режимах влажности и температуры воздуха.

Сэндвич панели.docx
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