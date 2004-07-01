Копирайтер

Перепечатка и ввод текстов из любых источников

Предлагаю услуги по аккуратной и быстрой перепечатке текста с изображений, книг, сканов, аудио- и видеоматериалов. Ввожу информацию вручную, без автосервисов, что гарантирует высокую точность и чистоту текста.

Работаю с:

– отсканированными документами и рукописями

– фотографиями страниц и графическими файлами

– аудио и видео (расшифровка в текст)

– печатными изданиями, книгами, методичками

По завершении сверяю текст, устраняю ошибки и при необходимости оформляю по вашему шаблону.

Гарантирую вежливое общение, строгое соблюдение сроков и качественный результат.