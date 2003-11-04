Копірайтинг

Про мене

Мене звати Іван ,і я починаю свою кар’єру у копірайтингу. Хоча я ще не маю багаторічного досвіду, я люблю писати і готовий(а) працювати над будь-якими темами. Особливо мені подобається створювати історії, які зачаровують читача, але я також із задоволенням працюю над іншими жанрами та напрямами.

Що я можу запропонувати:

Написання статей на різноманітні теми: від оглядів до інформаційних матеріалів.

Створення цікавих текстів для блогів чи соціальних мереж.

Розробка унікальних історій для розважального контенту або реклами.

Коректура та редагування текстів, щоб вони стали легкими та зрозумілими для читача.

Мої сильні сторони:

Уважність до деталей.

Швидке вивчення нових тем і адаптація до завдань.

Готовність до вдосконалення та навчання.

Любов до написання, яка допомагає створювати оригінальні тексти.

Чому обрати мене?

Я ціную якість та своєчасність виконання роботи. Незважаючи на те, що я тільки починаю, я докладаю всіх зусиль, щоб ваш текст був цікавим, зрозумілим і відповідав вашим вимогам.

Зв’язок зі мною:

@Mell644