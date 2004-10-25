Копірайтинг

Мене звати Тарас Ященко, і я маю досвід роботи у кількох напрямках, пов'язаних з мовами та контентом. Володію трьома іноземними мовами: англійською, німецькою та іспанською, що дозволяє мені успішно виконувати переклади текстів на замовлення, адаптуючи їх під різні культурні та мовні контексти. Я працював з текстами різної тематики, від технічних до творчих, і завжди орієнтуюсь на точність та відповідність вимогам клієнта.

Крім того, я маю досвід написання сценаріїв для різних платформ, зокрема TikTok та YouTube. Моя робота включає створення коротких, динамічних і креативних сценаріїв, що привертають увагу та відповідно до специфіки кожної платформи. Я розумію важливість залучення аудиторії та знаю, як адаптувати контент для успіху в цифровому середовищі.

Якщо ви шукаєте перекладача або сценариста з досвідом роботи в сучасних медіа, не вагайтеся звертатися. Завжди радий новим проєктам і можливості співпраці!