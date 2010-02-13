Кошки и интеллект

Кошка в доме является свидетельством высокого образования ее владельцев. Этот факт научно доказала команда ученых из Бристоля, проведя глобальный опрос трех тысяч британцев. В результате исследования оказалось, что владельцы кошек, почти в полтора раза чаще, чем владельцы собак становятся обладателями ученых званий и степеней.

Впрочем, прямой связи между наличием кошки и высоким образованием не существует, скорее кошки более «удобны» для людей, занятых научной работой, так как требуют меньше ухода и внимания. Ведь, как известно, кошка «гуляет сама по себе» и не позволяет посягать на свою свободу. Кошку не нужно выгуливать два – три раза в день, не нужно воспитывать. Уезжая на какое-то время в командировку, кошку можно оставить в доме одну. Она спокойно отнесется к одиночеству, правда, при наличии в доме достаточного количества вкусной еды.