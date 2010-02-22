Получить высшее образование сейчас может каждый, хотя конечно, не бесплатно. Государственные, муниципальные и частные институты, университеты и академии предлагают молодым и не очень молодым людям свои услуги по обучению. А молодежь охотно идет учиться, ведь в будущем, каждый надеется на приличную, высокооплачиваемую работу.

К сожалению, количество учебных заведений и соответственно выпускаемых ежегодно специалистов значительно превышает свободные вакансии на предприятиях, в банках и компаниях. Потому и идут дипломированные экономисты, менеджеры, юристы и финансисты работать кассирами, продавцами или даже реализаторами на рынки.

Учиться – всегда хорошо и никогда не поздно, но главный вопрос: «чему и как»? Нужно очень ответственно отнестись к выбору учебного заведения, ведь качество обучения имеет огромное значение.

И самое главное - правильно выбрать специальность - исключительно по душе. Гнаться за престижем или поступать в вуз за компанию – просто глупо. Ведь только занимаясь любимым делом, можно раскрыть свои способности, добиться в будущем больших успехов и получать настоящее удовольствие от работы.