Бизнес – слово заграничное, распространенное по всему миру. По-русски бизнес называется предпринимательством, а бизнесмен – предпринимателем. В русских названиях всегда существует дополнительный смысл. За словом «предприниматель» стоит не просто дело, а предприятие, то есть дело серьезное, крупное и значительное.

Настоящий бизнес, в благородном понимании этого слова – это умение делать деньги из денег, но при этом создавать продукцию или оказывать услуги полезные для людей. Именно такой бизнес является основой современной цивилизованной экономики, но именно такой бизнес требует больших затрат, является сложным и трудоемким процессом. Умение купить, а потом выгодно перепродать товар – это тоже бизнес, но совсем другого уровня, который не создает ничего своего, нового, который не сможет раскрыть творческих способностей человека, однако может принести неплохую прибыль.

Создание собственного предприятия и организация производственной деятельности требует не просто желания и рвения, но большого умения, старания, и, безусловно, наличия предпринимательских способностей. Предприниматель должен рассчитывать только на себя, уметь без колебаний принимать верные решения, должен не только знать и уметь, но, прежде всего, думать и творить.