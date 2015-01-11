Краска для обоев: выбор и нанесение

Оклейка стен обоями - распространенный вид отделки. Их используют для любой комнаты квартиры, так как выбрать можно из широкого разнообразия фактур и цветов. Подразделяются современные обои на несколько групп. Красить можно бумажные, флизелиновые, стеклообои.