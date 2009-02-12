Кризис и фриланс

- Повлияет ли финансовый кризис на работу и спрос на фриланс? Наверное, многие из фрилансеров и заказчиков-работодателей задавались этим, действительно важным на данный период времени, вопросом. Многие граждане РФ уже столкнулись с этим финансовым кризисом, кто-то в *реале* уже попал под сокращение на работе, кому-то *урезали* заработную плату, и они, вполне, на своей *шкуре* ощутили негативную сторону кризиса.

Мой хороший знакомый-программист с внушительным стажем работы, работая в Интернете, на одном из сайтов биржи труда фрилансеров, за не столь долгий срок, смог заработать на своих знаниях внушительную сумму и достиг одну из своих целей - купил машину. Он и сейчас работает на сайте фрилансеров, получает от заказов хороший доход и никакой кризис ему не страшен. Так что вполне можно совмещать *настоящую* работу и работу в Интернете, а тем кто уверен в своих знания тот и вовсе может работать только в Интернете! Мораль, на мой взгляд, очевидна: читайте больше познавательных книг, *апгрейдте* свои знания и зарабатывайте ими на сайте биржи фрилансеров.