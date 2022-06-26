Yeezy Boost 350 Yeezy Boost 350 — это настоящая революция в мире кроссовок, которая произошла в 2015

году. Эта модель в наше время популярна во всем мире. Кроссовки оснащены климат-контролем, благодаря которому воздух свободно циркулирует, они имеют качественное внутреннее покрытие, исключающее скольжение и дискомфорт ног, и, конечно же, стильный дизайн. При разработке концепции этой обуви использовались инновационные цифровые

технологии, с помощью которых была создана амортизирующая подошва и эластичный

материал верхней части кроссовок по технологии Primeknit. Это кроссовки унисекс. Они идеально подходят как мужчинам, так и женщинам. Эта

модель будет хорошо смотреться с любым нарядом. Кроме того, кроссовки

представлены в разных цветах. Позже кроссовки этой линейки модернизировали (Yeezy Boost 350 V2), добавив прозрачную

полоску из мононити. Работая над дизайном этих кроссовок, производитель

постарался сделать все возможное, чтобы совместить эффектную, привлекающую

внимание обувь и максимальный комфорт в носке. И он сделал это здорово. Ведь

эти кроссовки самые популярные среди всех моделей Yeezy. Yeezy Boost 700 Эта модель кроссовок появилась в 2017 году и сразу завоевала внимание любителей

спортивной обуви. Отличительной особенностью в данном случае является дизайн в

стиле 90-х, сочетание кожи, замшевых элементов, нубука и сетки, грубая подошва,

оригинальные расцветки и яркие вставки. Придумывая дизайн, производители взяли

за основу модели беговых кроссовок, поэтому Yeezy 700 быстро завоевали

популярность среди любителей спорта и людей, тщательно следящих за модой. Особенностью этих кроссовок являются вставки, расположенные сбоку. Это три полоски, как на

всех классических кроссовках Adidas. Но в данном случае они еще и светятся в темноте. У Yeezy 700 узнаваемая амортизирующая подошва. А новые версии - V2 и V3 имеют

пенопластовую стельку, запоминающую форму стопы. Эта функция не была доступна в

предыдущих версиях. Впрочем, одним из главных достоинств этих кроссовок, как и любых других моделей Yeezy,

является высокое качество. Они изготовлены из прочных материалов, которые

пропускают воздух. Эти кроссовки, благодаря наличию супинатора с перфорацией,

послужат надежной защитой для вашей стопы, оберегая ее от натирания и других

внешних повреждений. Эти кроссовки идеально подойдут тем, кто любит провокационный и дерзкий стиль. Yeezy 500 Эти кроссовки являются идеальным выбором для всех любителей спортивной обуви, ведь они стали

воплощением самых укоренившихся традиций бренда. Yeezy 500 отличается

коренастым, массивным дизайном и индивидуальной технологией амортизации

adiPRENE+, в отличие от предыдущих классических моделей амортизации. Их верх

изготовлен из натуральных материалов – кожи и замши. Также кроссовки оснащены специальными вставками, через которые проходит шнуровка. Эти модели

представлены в разных цветах – от классического белого до ярко-оранжевого. Так

что истинные ценители Изиков смогут подобрать себе пару к любому луку. Кроссовки имеют дышащую структуру, что делает их достаточно комфортными и удобными в носке. Стелька из пеноматериала с эффектом памяти полностью сгибается вместе со

стопой, позволяя владельцу носить эту обувь столько, сколько он хочет. Кроссовки линейки Yeezy 500 имеют довольно стильный дизайн. Они подходят практически к

любому образу. Ведь смешение стилей сейчас в тренде. Только так вы сможете

сделать свой лук интересным и оригинальным, чтобы окружающие его хотели рассматривать долго. Стоит отметить, что эти кроссовки унисекс, поэтому их можно подобрать и мужчинам, и женщинам. Yeezy Slides Yeezy Slides — это нечто более нестандартное и оригинальное, чем классический бренд

кроссовок. Внешний вид такой модели обуви удивил большинство ценителей этого

бренда. Это своего рода тапочки, которые дополнят любой спортивный или

повседневный лук, сделав его максимально оригинальным и необычным. Они

представлены в разных оттенках – в классическом черном, белом, бежевом, а также

в ярко-оранжевом и желтом. Сланцы изготавливаются с учетом анатомических особенностей стопы, они призваны

обеспечить максимальный комфорт их владельцам. Благодаря специальному

углублению ступня будет легко помещаться в сланцы, а ноги не будут уставать при

ходьбе. Зубцы на подошве обеспечивают оптимальное сцепление с любым типом

поверхности. Кроме того, такая подошва делает дизайн обуви более оригинальным и

стильным. Yeezy Slides изготовлены из ударопрочного пеноматериала EVA, легкого и износостойкого. Внутри находится мягкий слой, обеспечивающий необходимый уровень амортизации. Эта модель отлично подойдет как для городских прогулок, так и для пляжа.