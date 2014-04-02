Ликвидация ИП

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10 лет назад
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Прекращение предпринимательской деятельности – процедура неменее сложная и требующая ответственного подхода, чем открытие своего бизнеса.

Пренебрежение одним из этапов может обернуться отказом в регистрации закрытия

фирмы. В результате получится, что ИП уже не работает и не приносит прибыли, но

все еще числится в реестре, а значит, продолжают начисляться налоги и

отчисления в Пенсионный фонд. Как правильно закрыть свое дело, не тратя на это

лишних средств и времени. Ниже изложен поэтапный план ликвидации.Этап первый:подготовка документовЕсли предприниматель принял решение самостоятельно занятьсяпроцедурой закрытия своей фирмы, ему нужно пройти несколько этапов, первый

среди которых – подготовка пакета документов для подачи в налоговую инспекцию.

В случае, когда ликвидация ИП происходит в Санкт-Петербурге, владельцубизнеса следует подавать документы в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15.Для регистрации прекращения деятельности индивидуальногопредпринимателя требуется:·        заявление о госрегистрации прекращениядеятельности ИП по форме  Р-26001, заверенноеу нотариуса;·        свидетельство о госрегистрации индивидуальногопредпринимателя;·        ИНН зарегистрированного лица;·        уплата госпошлины  (160 рублей) и подтверждающая проведениеплатежа квитанция;·        выписка из акта сверки в территориальномотделении Пенсионного фонда в Санкт-Петербурге на предмет отсутствиязадолженности по обязательным страховым взносам;·        копия паспорта.Этап второй:подача документовЧтобы узаконить закрытие ИП в СПб, нужно в сжатыесроки представить документы в налоговую инспекцию одним из следующих способов:·        Личный визит в ИНС. При этом нотариальногозаверения заявления не требуется.·        Подача документов доверенным лицом.·        Почтовое отправление с описью документов.·        Онлайн через сервис подачи электронной документации для государственнойрегистрации. Потребуются сканы документов с действующей электронной подписью или заверенные у нотариуса.Этап третий:ликвидация ИПДеятельность индивидуального предпринимателя считаетсяпрекращенной после внесения данной информации в ЕГРИП (Единый Государственный

Реестр Индивидуальных Предпринимателей). Этот процесс в условиях СПбзанимает не более 7 рабочих дней. Выписку из ЕГРИП заявитель может получить

лично или через доверенное лицо.   

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