Прекращение предпринимательской деятельности – процедура неменее сложная и требующая ответственного подхода, чем открытие своего бизнеса.

Пренебрежение одним из этапов может обернуться отказом в регистрации закрытия

фирмы. В результате получится, что ИП уже не работает и не приносит прибыли, но

все еще числится в реестре, а значит, продолжают начисляться налоги и

отчисления в Пенсионный фонд. Как правильно закрыть свое дело, не тратя на это

лишних средств и времени. Ниже изложен поэтапный план ликвидации.Этап первый:подготовка документовЕсли предприниматель принял решение самостоятельно занятьсяпроцедурой закрытия своей фирмы, ему нужно пройти несколько этапов, первый

среди которых – подготовка пакета документов для подачи в налоговую инспекцию.

В случае, когда ликвидация ИП происходит в Санкт-Петербурге, владельцубизнеса следует подавать документы в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15.Для регистрации прекращения деятельности индивидуальногопредпринимателя требуется:· заявление о госрегистрации прекращениядеятельности ИП по форме Р-26001, заверенноеу нотариуса;· свидетельство о госрегистрации индивидуальногопредпринимателя;· ИНН зарегистрированного лица;· уплата госпошлины (160 рублей) и подтверждающая проведениеплатежа квитанция;· выписка из акта сверки в территориальномотделении Пенсионного фонда в Санкт-Петербурге на предмет отсутствиязадолженности по обязательным страховым взносам;· копия паспорта.Этап второй:подача документовЧтобы узаконить закрытие ИП в СПб, нужно в сжатыесроки представить документы в налоговую инспекцию одним из следующих способов:· Личный визит в ИНС. При этом нотариальногозаверения заявления не требуется.· Подача документов доверенным лицом.· Почтовое отправление с описью документов.· Онлайн через сервис подачи электронной документации для государственнойрегистрации. Потребуются сканы документов с действующей электронной подписью или заверенные у нотариуса.Этап третий:ликвидация ИПДеятельность индивидуального предпринимателя считаетсяпрекращенной после внесения данной информации в ЕГРИП (Единый Государственный

Реестр Индивидуальных Предпринимателей). Этот процесс в условиях СПбзанимает не более 7 рабочих дней. Выписку из ЕГРИП заявитель может получить

лично или через доверенное лицо.