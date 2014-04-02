Обижаются только дураки?

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Отличная постановка вопроса. Выходит,умному человеку не к лицу такие мелкие человеческие переживания, как обида. О
том же говорит и чудесная поговорка, зачастую помогающая выжить: на обиженных
воду возят. А вот возят на ком? Правильно, на ослах. Но кто жепосягнул на святое право человека на эмоциональные всплески? Как ни
парадоксально, не абы какие резонеры, а очень даже продвинутые ученые и
психологи. Вот как пишет известнейший, при этом довольно эпатажный писатель и
философ Николай Козлов: «Если человек не захочет, обида у него возникнуть никак не сможет. Апоскольку обижаться ни в каких случаях смысла нет, то у умных чувство обиды
никогда и не возникает». О, счастливчик! Не подлежит сомнению одно: естьочень обидчивые и не очень обидчивые. Зависит ли эта черта от каких-либо
особенностей характера, от психоэмоционального склада? Скорее всего, да.
Толстокожего, невозмутимого флегматика обидеть, пожалуй, сложнее, чем нервного
и тонкого меланхолика или холерика. Почему говорят «обижается, как ребенок»? Да
потому, что обидчивый человек более открыт и незащищен. В одном интервью я задала глубокоценимому мною писателю, драматургу, художнику и просто чистому человеку простой
и весьма распространенный вопрос: есть ли у Вас недостатки, или Вы считаете
себя совершенным? На что он ответил искренне: «У меня есть недостаток, даже
порок, с которым я ничего не могу поделать: я обидчив хуже любой женщины». Он
был открыт миру, своему таланту, искусству, именно поэтому рано ушел из жизни,
оставив после себя зияющую дыру… Было ли глупо с его стороны остро реагировать,
например, на редакторские ремарки, на критику? Возможно. Говорило ли это о
недостаточности его ума? Ни в коем случае! А ведь тот же беспристрастный
философ Н. Козлов утверждает, что умный человек может сам решать, какие эмоции
приемлемы для него, а какие - нет. О, счастливчик, - восклицаю я снова. Поднимите руку, кто верит, что естьлюди, вообще лишенные способности обижаться? Леса рук не вижу. Пожалуй, имеет
смысл говорить о другом – кто как обижается. Одни делают это открыто – дуются,
плачут, кричат, уходят в молчанку и т. д. Другие копят обиды в себе, переживая
их внутри и зарабатывая депрессии, инфаркты, гипертонии на нерастраченных
эмоциях. Третьи тоже копят, но при этом копят еще и злобу, чтобы при случае
обрушить ее на обидчика с тройной силой. Поди разберись, что лучше? Да и обида
обиде рознь. Есть на самом деле мелкие, не стоящие внимания, хоть и неприятные
моменты. Есть обиды, наносящие самый настоящий моральный, а то и материальный
урон. Так что и отношение к произошедшему будет (должно быть) соответственным.
Это очень важно – попытаться понять, насколько серьезна, преднамеренна, глубока
нанесенная обида, и таким образом постараться скорректировать свое отношение к
ней. Хотя бы из чувства сохранения своего здоровья, настроения, добрых
отношений. И все же это ода обидчивым! Ктосмотрел недавно программу Владимира Молчанова «Полуночники» с Отаром
Кушинашвили? Этот невозможный хулиган сказал гениальную фразу: «Я не доверяю
людям, которые не могут заплакать. Как и тем, которые сидят с вами за столом и
не пьют». Значит, в человеке ценнее всего его искренность, его чувства. Давайте горевать и плакать откровенно,то вместе, то поврозь, а то попеременно. Время роботов еще не наступило, хотя нас пугают егоприближением. Мы все еще живые люди, и нам присуще все человеческое.