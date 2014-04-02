Обижаются только дураки?

Отличная постановка вопроса. Выходит,умному человеку не к лицу такие мелкие человеческие переживания, как обида. О

том же говорит и чудесная поговорка, зачастую помогающая выжить: на обиженных

воду возят. А вот возят на ком? Правильно, на ослах. Но кто жепосягнул на святое право человека на эмоциональные всплески? Как ни

парадоксально, не абы какие резонеры, а очень даже продвинутые ученые и

психологи. Вот как пишет известнейший, при этом довольно эпатажный писатель и

философ Николай Козлов: «Если человек не захочет, обида у него возникнуть никак не сможет. Апоскольку обижаться ни в каких случаях смысла нет, то у умных чувство обиды

никогда и не возникает». О, счастливчик! Не подлежит сомнению одно: естьочень обидчивые и не очень обидчивые. Зависит ли эта черта от каких-либо

особенностей характера, от психоэмоционального склада? Скорее всего, да.

Толстокожего, невозмутимого флегматика обидеть, пожалуй, сложнее, чем нервного

и тонкого меланхолика или холерика. Почему говорят «обижается, как ребенок»? Да

потому, что обидчивый человек более открыт и незащищен. В одном интервью я задала глубокоценимому мною писателю, драматургу, художнику и просто чистому человеку простой

и весьма распространенный вопрос: есть ли у Вас недостатки, или Вы считаете

себя совершенным? На что он ответил искренне: «У меня есть недостаток, даже

порок, с которым я ничего не могу поделать: я обидчив хуже любой женщины». Он

был открыт миру, своему таланту, искусству, именно поэтому рано ушел из жизни,

оставив после себя зияющую дыру… Было ли глупо с его стороны остро реагировать,

например, на редакторские ремарки, на критику? Возможно. Говорило ли это о

недостаточности его ума? Ни в коем случае! А ведь тот же беспристрастный

философ Н. Козлов утверждает, что умный человек может сам решать, какие эмоции

приемлемы для него, а какие - нет. О, счастливчик, - восклицаю я снова. Поднимите руку, кто верит, что естьлюди, вообще лишенные способности обижаться? Леса рук не вижу. Пожалуй, имеет

смысл говорить о другом – кто как обижается. Одни делают это открыто – дуются,

плачут, кричат, уходят в молчанку и т. д. Другие копят обиды в себе, переживая

их внутри и зарабатывая депрессии, инфаркты, гипертонии на нерастраченных

эмоциях. Третьи тоже копят, но при этом копят еще и злобу, чтобы при случае

обрушить ее на обидчика с тройной силой. Поди разберись, что лучше? Да и обида

обиде рознь. Есть на самом деле мелкие, не стоящие внимания, хоть и неприятные

моменты. Есть обиды, наносящие самый настоящий моральный, а то и материальный

урон. Так что и отношение к произошедшему будет (должно быть) соответственным.

Это очень важно – попытаться понять, насколько серьезна, преднамеренна, глубока

нанесенная обида, и таким образом постараться скорректировать свое отношение к

ней. Хотя бы из чувства сохранения своего здоровья, настроения, добрых

отношений. И все же это ода обидчивым! Ктосмотрел недавно программу Владимира Молчанова «Полуночники» с Отаром

Кушинашвили? Этот невозможный хулиган сказал гениальную фразу: «Я не доверяю

людям, которые не могут заплакать. Как и тем, которые сидят с вами за столом и

не пьют». Значит, в человеке ценнее всего его искренность, его чувства. Давайте горевать и плакать откровенно,то вместе, то поврозь, а то попеременно. Время роботов еще не наступило, хотя нас пугают егоприближением. Мы все еще живые люди, и нам присуще все человеческое.