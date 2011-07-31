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Мониторинговое агентство PR News – новый участник Международной Ассоциации FIBEP.

21 мая 2011 года во время очередного международного форума в Салониках (Греция), специализированное агентство по мониторингу СМИ PR News стало почетным членом Всемирной Ассоциации FIBEP. В течение четырехдневного конгресса компанию представляла генеральный директор Лилия Глазова с традиционной для каждого участника презентацией агентства. После чего последовало закрытое голосование, на котором представители ведущих мониторинговых компаний Европы – участники FIBEP – единогласно приняли решение о вступлении PR News в Ассоциацию.

Лилия Глазова, генеральный директор PR News: “Вступление в Ассоциацию FIBEP — это большое достижение для нашей компании. Отныне мы можем предоставлять свои решения и услуги на мировом уровне. Перед нами открыты дополнительные пути развития новых партнерских отношений на фоне честной конкурентной борьбы”.

Международная Ассоциация FIBEP была основана в 1953 году в Париже. На тот момент она состояла из нескольких ведущих агентств, обеспечивающих мониторинг прессы. Сегодня FIBEP включает в себя более 90 крупнейших компаний на рынке коммуникационных услуг из 40 стран мира. Ассоциация проводит свои дискуссионные форумы каждые 18 месяцев в стране-участнике. Это способствует укреплению взаимоотношений между мониторинговыми компаниями и владельцами крупнейших СМИ мира. В течение всего конгресса топ-менеджеры и владельцы компаний занимаются обсуждением различных ноу-хау, делятся ценным опытом и завязывают долгосрочные партнерские отношения. FIBEP также имеет четкие регламентированные правила для своих участников. Вступление в ее состав — процесс весьма сложный и важный для любого крупного игрока на рынке коммуникационных услуг. Сегодня компания PR News стоит в одном ряду с такими членами Международной Ассоциации, как Cision — международная организация по мониторингу СМИ, основанная в 1932 году, Observer (я правильно понимаю, что имеется ввиду издание ИД Гардиан?), Kantar Media — крупное аналитическое агентство по исследованию рынка СМИ и другие.

PR News - специализированное агентство по мониторингу СМИ и анализу PR-кампаний, работает на рынке коммуникационных услуг с 1995 года. Компания имеет огромный опыт мониторинга медиа по различным направлениям: информационные технологии, экономика, политика.

Аналитическое агентство PR News – это гибкий подход к каждому клиенту, своевременность, контроль качества услуг и использование передовых технологий статистической обработки данных. Работы по мониторингу прессы являются одной из разновидностей маркетингового исследования. Они служат инструментом оценки деятельности компании в области PR, а также методом анализа конкурентной среды. Аналитическое подразделение PR News создает свои отчеты с использованием количественных и качественных методов оценки информационных потоков в индивидуальном формате. На сегодняшний день среди клиентов агентства такие крупные компании, как РОСНАНО, МТС, Lacoste, SWEDBANK, Microsoft, Hennessy, Leroy Merlin и другие.