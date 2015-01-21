Мозаичное панно как стильный декор

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мозаика – одна из самыхпервых техник декоративного искусства. Ее можно встретить еще в развалинах
Древнего Рима, Греции и Египта: сохраненные творения до сих пор передают
неописуемую красоту тех картин. Несмотря на время, мозаика и сегодня остается эксклюзивным
элементом декора, добавляющая нотку роскоши в любой интерьер.
Мозаичное панно.docx
14 КБ