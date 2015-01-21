Мозаичное панно как стильный декор

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9 лет назад
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Мозаика – одна из самыхпервых техник декоративного искусства. Ее можно встретить еще в развалинах

Древнего Рима, Греции и Египта: сохраненные творения до сих пор передают

неописуемую красоту тех картин. Несмотря на время, мозаика и сегодня остается эксклюзивным

элементом декора, добавляющая нотку роскоши в любой интерьер.

Мозаичное панно.docx
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