Скипидарные ванны

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9 лет назад
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Чего только нет в нашевремя для похудения: специальные продукты, белье, сжигающее лишний вес,

тренажеры, миллионы разных диет, таблетки и даже пластыри, подавляющие

аппетит.  В последнее время популярностьнабирают скипидарные ванны. И несмотря на всю скептичность данного способа,

эффект от него не заставляет себя долго ждать.

Скипидарные ванны.docx
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