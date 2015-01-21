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Чего только нет в нашевремя для похудения: специальные продукты, белье, сжигающее лишний вес,
тренажеры, миллионы разных диет, таблетки и даже пластыри, подавляющие
аппетит. В последнее время популярностьнабирают скипидарные ванны. И несмотря на всю скептичность данного способа,
эффект от него не заставляет себя долго ждать.