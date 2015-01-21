Популярные достопримечательности Рио-де-Жанейро

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9 лет назад
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Отдых в экзотических странах сегодня становится всебольше популярным. Страны далекой Латинской Америки привлекают своей живописной

красотой природы, старинными индейскими традициями и зажигательными танцами.

Бразилия считается самой развитой страной на континенте. И, несмотря на свои

постоянные экономические кризисы, всегда радушно принимает туристов на своей

земле.

риоде жанейро.docx
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