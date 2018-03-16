Можно ли пить алкоголь после татуажа?

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Сфера красоты предоставляетогромное количество услуг, которые не только направлены на создание идеального
образа, но и помогают экономить время.
Практически каждый салонкрасоты предлагает своим клиентам сделать татуаж (перманентный макияж). Действительно
замечательная и удобная процедура, позволяющая скрыть недостатки, подчеркнуть
индивидуальность, например, при помощи татуажа можно скорректировать форму и
цвет бровей, визуально увеличить или уменьшить губы, но кроме всего
вышесказанного сэкономить время и деньги на косметику.
В данной статье пойдет речьо том, как алкоголь влияет на татуаж и можно ли его употреблять после
процедуры. Для начала надо разобраться в том, что такое перманентный макияж, и
что такое алкоголь.
И так, татуаж – это косметическаятатуировка, суть которой заключается во введение красящих средств в
поверхностные слои кожи. По сути это то же самое, что и татуировка, но
различием является глубина прокола иглой и состав красителей, вследствие чего
татуировка остается на всю жизнь, а перманентный макияж – это явление временное
на несколько лет. Обе процедуры своегорода являются мини-операциями и требуют особого ухода. Поэтому с целью
профилактики возможных воспалительных осложнений и закрепления желаемого
результат очень важно четкое соблюдение все рекомендации мастера-косметолога. Особо
важно - это отказаться от алкоголя не только до и во время, но и после
проведения процедуры.
«Но почему нельзяупотреблять алкоголь?» - зададутся данным вопросом многие читатели. Ведь
процедура болезненная и было бы неплохо, таким образом снять и напряжение, и
стресс, и возможно даже уменьшить боль. Однако последствия могут быть чреваты
как для здоровья, так и для достижения желаемого результат.
Что такое алкоголь? Илиточнее, что мы подразумеваем под алкоголем? Алкоголь – это напитки содержащие
этиловый спирт, к ним относят вино, коньяк, водка, виски, мартини и т.д. Из
этого следует, что не так страшен напиток, как этиловый спирт, который в нем
содержится. Этиловый спирт имеет различное влияние на организм: он является
ядом, оказывая токсическое действие; обладает сильным сосудорасширяющим
свойством; угнетает деятельность центральной нервной системы; имеет различное
взаимодействие с препаратами; может усиливать аллергические реакции.
Из этого следует, чтоналичие алкоголя в организме может привести к следующим неблагоприятным
последствиям:
1. Так как алкоголь являетсяядом, организм будет стремиться очиститься от токсического воздействия, и тем
самым будет отторгать введенный пигмент, воспринимая его как чужеродное
вещество. Следовательно, желаемый результат после заживления не будет
достигнут.
2. Из-за сильного сосудорасширяющего действия из раны будет длительно выделяться сукровица, из-за чего
введенные красящие пигменты попросту вымываются, и эффект в итоге не порадует;
3. Так как спиртное угнетающе действует на центральную нервную систему, иммунная система ослабнет,
что поспособствует долгому заживлению - раз, присоединению инфекции – два и
возникновению герпеса – три;
4. Пить вино после татуажа нельзя не только потому, что в нем содержится алкоголь, но так же пигменты,
которые в случае, если это красное вино усилят действие красящего вещества, и
татуаж губ уже будет не светло-розовым, как вы этого хотели, а практически
красным;
5. Очень опасным осложнением может быть взаимодействие алкоголя с анестетиками. При проведении процедуры в большинстве случаев используется лидокаин в виде спрея или мази, который быстро всасывается в
кровь и выводится из организма спустя четыре часа. Так, что после проведенной
процедуры вы не можете позволить себе выпить. Спиртное усиливает
действие анестетика, в результате чего может возникнуть острая почечная
недостаточность, остановка дыхания, нарушение сердечного ритма;
6. Алкоголь усиливает аллергическую реакцию на препараты, краситель, введенный пигмент. Реакция может
проявляться в виде местных отеков, ухудшение общего самочувствия, понижения
давления.
Когда же можно пить алкоголь?
Это зависит от индивидуальных особенностей и переносимости организма, от площади поврежденных
тканей. Для одних будет достаточно воздержаться от употребления алкоголя в
течении трех-четырех дней, а для других до полного заживления раны.
Подведя итог, можно сделать вывод, что татуаж – достаточно серьезная процедура, к которой нужно отнестись
ответственно. Отказ от алкоголя до, во время и после, а так же скурпулезное
соблюдение всех рекомендаций мастера приведет к успеху данной процедуры и
желаемому результату.