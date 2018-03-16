Можно ли пить алкоголь после татуажа?

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Сфера красоты предоставляетогромное количество услуг, которые не только направлены на создание идеального

образа, но и помогают экономить время.

Практически каждый салонкрасоты предлагает своим клиентам сделать татуаж (перманентный макияж). Действительно

замечательная и удобная процедура, позволяющая скрыть недостатки, подчеркнуть

индивидуальность, например, при помощи татуажа можно скорректировать форму и

цвет бровей, визуально увеличить или уменьшить губы, но кроме всего

вышесказанного сэкономить время и деньги на косметику.

В данной статье пойдет речьо том, как алкоголь влияет на татуаж и можно ли его употреблять после

процедуры. Для начала надо разобраться в том, что такое перманентный макияж, и

что такое алкоголь.

И так, татуаж – это косметическаятатуировка, суть которой заключается во введение красящих средств в

поверхностные слои кожи. По сути это то же самое, что и татуировка, но

различием является глубина прокола иглой и состав красителей, вследствие чего

татуировка остается на всю жизнь, а перманентный макияж – это явление временное

на несколько лет. Обе процедуры своегорода являются мини-операциями и требуют особого ухода. Поэтому с целью

профилактики возможных воспалительных осложнений и закрепления желаемого

результат очень важно четкое соблюдение все рекомендации мастера-косметолога. Особо

важно - это отказаться от алкоголя не только до и во время, но и после

проведения процедуры.

«Но почему нельзяупотреблять алкоголь?» - зададутся данным вопросом многие читатели. Ведь

процедура болезненная и было бы неплохо, таким образом снять и напряжение, и

стресс, и возможно даже уменьшить боль. Однако последствия могут быть чреваты

как для здоровья, так и для достижения желаемого результат.

Что такое алкоголь? Илиточнее, что мы подразумеваем под алкоголем? Алкоголь – это напитки содержащие

этиловый спирт, к ним относят вино, коньяк, водка, виски, мартини и т.д. Из

этого следует, что не так страшен напиток, как этиловый спирт, который в нем

содержится. Этиловый спирт имеет различное влияние на организм: он является

ядом, оказывая токсическое действие; обладает сильным сосудорасширяющим

свойством; угнетает деятельность центральной нервной системы; имеет различное

взаимодействие с препаратами; может усиливать аллергические реакции.

Из этого следует, чтоналичие алкоголя в организме может привести к следующим неблагоприятным

последствиям:

1. Так как алкоголь являетсяядом, организм будет стремиться очиститься от токсического воздействия, и тем

самым будет отторгать введенный пигмент, воспринимая его как чужеродное

вещество. Следовательно, желаемый результат после заживления не будет

достигнут.

2. Из-за сильного сосудорасширяющего действия из раны будет длительно выделяться сукровица, из-за чего

введенные красящие пигменты попросту вымываются, и эффект в итоге не порадует;

3. Так как спиртное угнетающе действует на центральную нервную систему, иммунная система ослабнет,

что поспособствует долгому заживлению - раз, присоединению инфекции – два и

возникновению герпеса – три;

4. Пить вино после татуажа нельзя не только потому, что в нем содержится алкоголь, но так же пигменты,

которые в случае, если это красное вино усилят действие красящего вещества, и

татуаж губ уже будет не светло-розовым, как вы этого хотели, а практически

красным;

5. Очень опасным осложнением может быть взаимодействие алкоголя с анестетиками. При проведении процедуры в большинстве случаев используется лидокаин в виде спрея или мази, который быстро всасывается в

кровь и выводится из организма спустя четыре часа. Так, что после проведенной

процедуры вы не можете позволить себе выпить. Спиртное усиливает

действие анестетика, в результате чего может возникнуть острая почечная

недостаточность, остановка дыхания, нарушение сердечного ритма;

6. Алкоголь усиливает аллергическую реакцию на препараты, краситель, введенный пигмент. Реакция может

проявляться в виде местных отеков, ухудшение общего самочувствия, понижения

давления.

Когда же можно пить алкоголь?

Это зависит от индивидуальных особенностей и переносимости организма, от площади поврежденных

тканей. Для одних будет достаточно воздержаться от употребления алкоголя в

течении трех-четырех дней, а для других до полного заживления раны.

Подведя итог, можно сделать вывод, что татуаж – достаточно серьезная процедура, к которой нужно отнестись

ответственно. Отказ от алкоголя до, во время и после, а так же скурпулезное

соблюдение всех рекомендаций мастера приведет к успеху данной процедуры и

желаемому результату.