Набор текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжными носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Сотрудничества со мной: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.