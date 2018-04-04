Написание мета-тегов к статьям для блога takioki

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Написание мета-тегов к статьям блога takioki.ru. Работа ведется мной с октября 2017 года + постепенно переписываю все старые статьи.
Для примера:
https://takioki.life/prajmer-dlya-litsa/
https://takioki.life/zapekanka-iz-makaron-s-yajtsom/
https://takioki.life/kak-prigotovit-zapekanku-iz-makaron-s-kolbasoj/
https://takioki.life/kak-marinovat-baraninu-dlya-shashlyka/
https://takioki.life/dieta-maggi-faq/
https://takioki.life/gialuronovaya-kislota-dlya-litsa/
https://takioki.life/ozonoterapiya-dlya-litsa/
https://takioki.life/zapekanka-iz-pelmenej/
takioki.ru.docx
3 КБ