Написание новостей для магазина "Дверной Замок"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На протяжении двух лет готовил новости и обзоры для Интернет-магазина "Дверной Замок".
В качестве примера представлен текст о замках фабрики ЧАЗ. (http://www.zamki-dvernye.ru/news/view/535)
В текст вписывались названия разделов каталога (выделены жирным), которые впоследствии оформлялись в виде гипер-ссылок на указанный раздел.
Количество написанных новостей превышает 250 текстов.
112.замки ЧАЗ.doc
27 КБ