Написание новостей для магазина "Дверной Замок"

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9 лет назад
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На протяжении двух лет готовил новости и обзоры для Интернет-магазина "Дверной Замок". 

В качестве примера представлен текст о замках фабрики ЧАЗ. (http://www.zamki-dvernye.ru/news/view/535)

В текст вписывались названия разделов каталога (выделены жирным), которые впоследствии оформлялись в виде гипер-ссылок на указанный раздел. 

Количество написанных новостей превышает 250 текстов. 

112.замки ЧАЗ.doc
27 КБ