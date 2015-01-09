Написание новостей для магазина "Дверной Замок"

На протяжении двух лет готовил новости и обзоры для Интернет-магазина "Дверной Замок".

В качестве примера представлен текст о замках фабрики ЧАЗ. (http://www.zamki-dvernye.ru/news/view/535)

В текст вписывались названия разделов каталога (выделены жирным), которые впоследствии оформлялись в виде гипер-ссылок на указанный раздел.

Количество написанных новостей превышает 250 текстов.