Написание новостей для магазина "Замки и Двери". В качестве примера представлен текст о замках российской фабрики "Цербер" (http://www.lock-door.ru/news/991).

В текст вписывались названия разделов каталога (выделены жирным), которые впоследствии оформлялись в виде гипер-ссылок на указанный раздел.

Всего было написано более 230 текстов.