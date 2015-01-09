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Написание новостей для магазина "Замки и Двери". В качестве примера представлен текст о замках российской фабрики "Цербер" (http://www.lock-door.ru/news/991).
В текст вписывались названия разделов каталога (выделены жирным), которые впоследствии оформлялись в виде гипер-ссылок на указанный раздел.
Всего было написано более 230 текстов.
162.замки Цербер.doc
27 КБ