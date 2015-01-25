Пищевое поведение – это целесообразнаясистема действий человека, связанная с процессом приема пищи. Сюда относятся

вкусовые предпочтения, режим питания, диеты и т.д. Пищевое поведение

определяется многими факторами: культурой и менталитетом, воспитанием,

материальными возможностями, индивидуальными особенностями организма. В некоторых случаях под воздействиемфизиологических, психологических или социальных факторов в пищевом поведении возникают

нарушения.Что является здоровым отношением к еде?Нормальноеотношение к пище заключается в том, что человек испытывает естественное чувство

голода, и еда служит для его утоления, является источником энергии для

поддержания жизнедеятельности организма, приносит пользу и удовольствие. При

этом не должно существовать запрещенных продуктов (речь не идет о религиозных

убеждениях или медицинских рекомендациях), которые якобы вредят здоровью или

фигуре. При расстройствах пищевого поведения еда выступает способом

реагирования психики на определенные события и негативные жизненные

переживания. Например, потеря контроля над приемом пищи может возникнуть как

реакция на сильный стресс: потерю близкого человека, жизненный кризис и т.д.Вовсемирном классификаторе болезней (МКБ) выделяется несколько наиболее

распространенных видов нарушения пищевого поведения. Рассмотрим эти виды более

подробно.Нервная анорексияАнорексияпредставляет собой расстройство, которое характеризуется как преднамеренное

значительное снижение веса, которое сопровождается искаженным восприятием

своего тела и необоснованным страхом ожирения. 95% людей, страдающих анорексией, – молодыеженщины, и начинается это заболевание чаще всего в подростковом возрасте.

Большую роль в зарождении и развитии анорексии играет социальный фактор.

Например, стремление к существующим в обществе и пропагандируемым СМИ идеалам

стройного, худощавого тела приводит к расстройствам представления о себе,

нарушению системы ценностей. Заболевание может протекать как в легкой и

преходящей форме, так и в тяжелой и длительной. Вероятность смертности в случае

развития нервной анорексии составляет 10-20%. Напервой стадии заболевания наблюдается повышенное внимание к собственному телу,

переживания относительно «излишней полноты», даже в том случае, если вес соответствует

норме. В процессе похудения, тревога и озабоченность лишними килограммами

усиливаются, заболевание переходит в более тяжелую форму и часто заканчивается

истощением, а иногда и смертью. Характернымисимптомами анорексии являются: сопротивление лечению, отрицание факта

присутствия нарушения пищевого поведения, убежденность в наличии ожирения. В

большинстве случаев человек так и не обращается за помощью к специалистам, пока

возникшей проблемой не начинают заниматься обеспокоенные члены семьи. Нервная

анорексия может проявляться как в форме отказа от пищи, так и в форме приступов

переедания, чередующихся с очистительными процедурами: вызыванием рвоты,

употреблением мочегонных и слабительных средств. Как правило, у больных не

наблюдается полной потери аппетита – сохраняется интерес к вопросам питания,

диетам.Заболеваниеанорексией приводит к ряду негативных последствий для здоровья. У женщин

нарушается, а затем прекращается, менструальный цикл, отмечается снижение

артериального давления, температуры тела, происходят гормональные изменения,

нарушается сердечная деятельность. При глубоком истощении поражаются основные

системы организма.[table]

[/table]Нервная булимия Булимия - это нарушение пищевого поведения, котороехарактеризуется сменой приступов переедания попытками снизить вес путем

использования крайних мер. К таким мерам относятся разнообразные чистки и

голодания, чрезмерные физические нагрузки, произвольное вызывание рвоты. Целью

таких процедур является желание избавиться от нежелательных калорий любым, даже

вредным для здоровья, способом.К симптомам булимии относятсяследующие:· употреблениеочень большого количества пищи за один прием;· быстроепоедание без необходимого пережевывания, проглатывание кусками;· стремлениевызвать рвоту после приема пищи, чтобы избавиться от съеденного;· замкнутость,ощущение потери контроля над ситуацией, перепады настроения, депрессия;· проблемыс пищеварением, кожей, частые болезни горла;· отказпризнать наличие проблемы.Булимия встречается гораздочаще, чем анорексия, однако ее не так просто распознать. Страдающие анорексией

худеют настолько, что уже не могут скрывать свое заболевание, в случае булимии

вес обычно сохраняется в пределах нормы. Это позволяет человеку, страдающему подобным

расстройством, длительное время сохранять свою проблему втайне, что затрудняет

процесс выхода из такого состояния. .НервноеперееданиеУ людей, страдающих такимрасстройством, появляется зависимость от еды, подобная алкогольной зависимости.

Чаще всего переедание возникает как реакция на дистресс, и особенно

предрасположены к этому виду нарушения пищевого поведения лица, склонные к

полноте. Критерием выступают периодически возникающие приступы переедания, т.е.

употребления значительно большего, чем необходимо, количества еды. При нервном переедании характерны следующиесимптомы:· быстроепоглощение пищи;· употреблениебольшого количества еды даже после исчезновения чувства голода;· потеряконтроля над процессом поглощения пищи (ощущение невозможности остановиться и

ограничить объем съедаемого).· Наличиечувства вины, отвращения к себе, депрессии.Нужно отметить, что в отличиеот булимии и анорексии, у людей, страдающих перееданием, не наблюдается попыток

исправить ситуацию с помощью использования слабительных средств, искусственного

вызывания рвоты и т.п.Показательным являетсяколичество приступов переедания в определенный временной период. Нарушением

считается два и более приступа в неделю на протяжении полугода. Здесь важно

учитывать, что редкое переедание, например, в период праздников, может

случиться с каждым и не относится к симптомам какого-либо расстройства.Нарушения пищевого поведения– это комплексная проблема, включающая психологический, социальный и

физиологический факторы, и для эффективного устранения этой проблемы чаще всего

необходима консультация и работа специалистов разного профиля: диетологов,

терапевтов, психологов. Психологическая помощь в данном случае направлена на

то, чтобы посредством индивидуально подобранных каждому клиенту методов возвратить

и удержать нормальный вес.