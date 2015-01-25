Последствия стресса: вернуть душевное равновесие

В жизни каждого человека время отвремени неизбежно возникают стрессовые ситуации. Под их воздействием появляется

кратковременное или длительное состояние внутреннего напряжения, которое крайне

негативно отражается на здоровье. Чтобы максимально «смягчить» воздействие

стресса на организм и психику, необходимо иметь представление о том, что такое

стресс, каковы механизмах его действия и какими эффективными способами можно

повысить стрессоустойчивость.Что такое стресс –определение, формы, стадии развитияВпервые понятие стресса (с англ. «stress» - давление, напряжение) ввел канадский эндокринолог Ганс Селье в1936 году. В результате своих опытов на крысах он установил, что и животные, и

люди одинаково реагируют на напряженную ситуацию. Эта реакция заключается в

следующих проявлениях: повышается артериальное давление, возникает мышечное

напряжение, расширяются зрачки, повышается гормональная активность. Так

организм отвечает на возможную угрозу и принимает решение о том, что в данный

момент предпринимать: бегство или нападение. Длительное пребывание в таком

состоянии ослабляет иммунную систему и вызывает развитие различных заболеваний.Таким образом, стресс – этозащитная реакция организма на нервно-психическое напряжение, спровоцированное

чрезвычайной (стрессовой) ситуацией.Последствия стрессовой ситуации проявляются в двух формах: эустресс («хороший» стресс, вызванный сильными позитивными эмоциями) и дистресс (отрицательныепоследствия негативных переживаний).Более опасным видом является, конечно, дистресс. Однако приятные, но излишне

сильные эмоции также не полезны для здоровья.Динамика развития стресса включает три стадии: · Стадия мобилизации, или ростнапряжения. Характеризуется вызванным стрессовой ситуацией усилением

интенсивности реакций и временным повышением работоспособности. · Стадия дезаптации, или формированиевнутреннего стресса. Наступает врезультате продолжающейся стрессовой ситуации. Характеризуется снижением

скорости и качества работы.· Стадиядезорганизации, или истощение. Возникает в результате длительных стрессовыхнагрузок. Характеризуется резким спадом активности, неадекватным по отношению к

ситуации поведением.Влияние стресса нафизическое и психическое состояние человекаРассмотрим подробнее, как воздействует стресс на организм и психику. Большой вклад визучение проблемы стресса и его последствий для здоровья сделал известный

врач-психофизиолог, член Всемирной экологической академии Леонид Александрович Китаев-Смык. В своихтрудах он анализирует психологические механизмы стресса и утверждает, что

частые стрессы неизменно приводят к развитию заболеваний и даже к смерти. В результате сильных переживаний каждый человек хотя бы раз вжизни испытывал такие симптомы, как бессонница, повышение или понижение

аппетита, состояние подавленного настроения. Обычно такие проявления характерны

для острого стресса и, как правило, наступают в результате чрезмерного

эмоционального напряжения или единичного стрессового события. Наиболее опасным является хронический стресс, который возникает врезультате длительного действия разнообразных неприятных факторов. Следствия стресса можно наблюдать вфизиологической, психологической и поведенческой областях:· Физиологические проявления: болевые или дискомфортные ощущения,мышечное напряжение, нарушение сна и нормального функционирования внутренних

органов и систем. · Психологические проявления: нарушения в эмоциональной сфере,снижение интеллектуальных способностей, формирование заниженной самооценки,

конфликтность. · Поведенческие проявления: формирование вредных привычек, трудностив общении, изменение пищевого поведения. Как бороться снегативными последствиями стрессаО том, как преодолевать стресс, написанодостаточно много, и найти нужную информацию не составляет труда. Сложнее

научиться использовать теоретические знания на практике, суметь побороть стресс

самостоятельно. В начальных стадиях развития стресса бывает достаточно

применять следующие простые и доступные методы:1. Дыхательные упражнения.Например, можно сделать медленный вдох через нос, на несколько секунд задержать

дыхание и затем постепенно выдохнуть, концентрируясь на ощущениях тела. Этот

способ особенно эффективно действует в момент стрессовой ситуации для быстрого

снятия напряжения.2. Позитивное мышление. В трудный период нужно стараться думать о чем-то хорошем,отвлекать себя от мыслей о проблемах. Если регулярно применять такую технику

переключения, переживание стресса станет заметно слабее.3. Двигательная активность и режим дня. Полноценный ночной отдых иактивный образ жизни также являютсяфакторами, значительно ослабляющимистресс.4. Общение с близкими и друзьями. Разговор о негативных впечатленияхи переживаниях помогает выплеснуть отрицательные эмоции наружу и облегчает

состояние человека, находящегося в состоянии стресса. В том случае, если стресс принялсерьезную хроническую форму, оптимальным выходом станет обращение к

психологу-психотерапевту. Врач не только поможет избавиться от состояния

хронического стресса, но и научит вас эффективным методикам, которые позже вы

сможете применять самостоятельно. Психотерапевтическое лечение обычноиспользует такие методы, как нейролингвистическое программирование,

когнитивно-поведенческая психотерапия, аутогенная тренировка. На приеме у

специалиста вы познакомитесь с различными способами расслабления и

самоконтроля, а также научитесь тем из них, которые наиболее подходят именно

вам.Без стрессаваша жизнь станет более яркой и позитивной, а приобретенные знания и навыки

станут незаменимыми помощниками в ситуациях, требующих особенного внимания и

самоконтроля.