Наружная реклама: эффективность доказана!

В последнее время люди много говорят о снижение эффективности рекламы. В числе такой рекламы оказалась и наружная реклама, которая как-будто теряет свою популярность среди населения. Статья немецкого профессора Кристиана Шайера, начальника исследовательской компании Media Analyser, смогла доказать обратное – производство наружной рекламы не только набирает своих оборотов, но и полностью выполняет отведённую ей функцию. Учёный уверенно заявил – она работает! Для того, чтобы понять, как именно она действует, был проведён специальный эксперимент.