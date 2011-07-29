Сексуальный автосервис или «Помой меня нежно!»

Всем давно известен интерес сильной половины человечества к красоте женского тела. Не скрывают они и свою любовь к машинам, с которыми то и дело соревнуются любимые жёны. Изобретательные работники автосервиса решили объединить эти два мужских увлечения и хорошенько на этом подзаработать. Для этого было создано СТО, на котором техобслуживанием автомобиля занимаются специально отобранные симпатичные молодые девушки.