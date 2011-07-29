Учёные исследовали новые свойства паркета

Многим из нас известно, что паркетное покрытие не терпит влажности в помещении и довольно негативно реагирует на неё. Это создаёт некоторые неудобства, к примеру, во время влажной уборки в доме. Часто такую проблему решают с помощью паркета штучного, который, как известно, стоит дешевле, но при этом, конечно, выглядит менее шикарно, чем настоящее дерево. Тем не менее, паркет никогда не терял своей актуальности в декорации домов и квартир, и поэтому исследователи постоянно совершенствуют его качества и способы применения.