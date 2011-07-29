Полимеры, их виды и применение

Полимеры – это химические соединения, которые характеризуются значительной молекулярной массой, величина которой колеблеться от пары тысяч до пары миллионов. Полимерные молекулы, иначе называемы макромолекулами, состоят из большого числа мономерных звеньев, повторяющихся групп. В составе самих макромолекул атомы связаны между собой при помощи главных, так званых, координационных валентностей. Обычно различают полимеры синтетические и природные. Такая классификация проводится в зависимости от их происхождения.