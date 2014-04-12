Незаменимые гаджеты. Рерайт. Ключи.

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Длячуть подросших детей, которые уже уяснили, как работают телефон, телевизор и
плеер, мы можем вам предложить приобрести какой-нибудь невероятный хит мобильных технологий с массойувлекательных игр и приложений или же, что ещё лучше, замечательный гаджет от
фирмы Alba. В нём прекрасно совмещены функции телевизора и DVD-плеера. Модель
выпускается в чёрном и розовом вариантах, это позволит ей спокойно вписаться в
интерьер детской комнаты. Если вам покажется, что 16-дюймовый экран уж слишком мал
для просмотра видео, вы сможете очень легкоувеличить размеры видео – модель имеет вход для ПК. Так же данный гаджет
обладает ну очень ценной возможностью - блокировать функцию длительного
просмотра видео. Функция эта нужна для того, чтобы не позволить вашим маленьким
хулиганам смотреть мультфильмы целыми днями и ночами.