Незаменимые гаджеты. Рерайт. Ключи.

Длячуть подросших детей, которые уже уяснили, как работают телефон, телевизор и

плеер, мы можем вам предложить приобрести какой-нибудь невероятный хит мобильных технологий с массойувлекательных игр и приложений или же, что ещё лучше, замечательный гаджет от

фирмы Alba. В нём прекрасно совмещены функции телевизора и DVD-плеера. Модель

выпускается в чёрном и розовом вариантах, это позволит ей спокойно вписаться в

интерьер детской комнаты. Если вам покажется, что 16-дюймовый экран уж слишком мал

для просмотра видео, вы сможете очень легкоувеличить размеры видео – модель имеет вход для ПК. Так же данный гаджет

обладает ну очень ценной возможностью - блокировать функцию длительного

просмотра видео. Функция эта нужна для того, чтобы не позволить вашим маленьким

хулиганам смотреть мультфильмы целыми днями и ночами.