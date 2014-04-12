Рекламные хитрости. Копирайт. Новости.

Почемуприходя в магазин, мы непременно идём к прилавкам с определёнными товарами, так

сказать, знакомыми? Телевизионная реклама сделала всё для того, чтобы мы

подсознательно выбирали именно этот шоколад, именно такой шампунь и мечтали

именно о таком автомобиле. Герои современных фильмов и сериалов тоже нередко

пользуются до боли знакомыми средствами, так или иначе призывая нас последовать

их примеру. Такое ощущение, что даже если включишь http://www.mk.ru/sport/">спортивныеновости , то обязательно увидишь там известного спортсмена в

брендовой майке, эмблему которой непременно покажут крупным планом.