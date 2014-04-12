Акция по сбору макулатуры. Новости. Пост-релиз

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10 лет назад
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 21-го апреляволонтёры группы «Зелёная волна» при поддержке Культурного центра "Новый Акрополь","Эколого-биологического Центра им. Кима Андреева", "Карельского

Центра Молодёжи", МУ "Центр Молодёжи"  провели очередную акцию по сбору пластика имакулатуры (первая акция прошла 14 октября). Мероприятие было достаточно

масштабным – 10 точек, около 50 волонтёров-помощников, более 600 участников.

http://ptoday.ru/news/city/9749/

Aktsia_21_aprelya.docx
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