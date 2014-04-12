Программное обеспечение. Рерайт. Ключи.

Рынок программного обеспечения растёт огромными темпами – предложений на нём оченьмного, как не ошибиться? Как известно,лучше заплатить один раз, но за что-то по-настоящему качественное, чем, размениваясь

на дешёвку, потерять много денег. Встречаются случаи, когда кто-то

устанавливает клиенту не лицензионное программное обеспечение(примеры бывают разные) запрактически полную его лицензионную стоимость, вводя клиента в заблуждение о том,

как дорого стоит лицензионное программное обеспечение. У предприятия,

совершающего такую покупку, могут не только возникнуть проблемы с законом, но

оно также может лишится вспомогательной документации, важной для ознакомления

работы с продуктом, помимо этого, оно не может рассчитывать на обновление

программных продуктов и техническую поддержку. Поэтому, лучше поинтересуйтесь о

стоимости его легального приобретения, прежде чем выбрать способ покупки

программного обеспечения.