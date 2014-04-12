Таиланд. Рерайт. Ключи

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10 лет назад
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 Сказочный Тайланд полон легенд и загадок.  Просто не перечесть все курорты , которымиславится Тайланд – ПаттайяЛопбури, Пхукет, Бангкок и другие –каждое из этих мест имеет свою историю легенду. Буддийские легенды-джатаки гласят, чтопрежде чем увидеть всю полноту истины, Будда перевоплощался множество раз в

миру в образе людей и животных. И закончил одну из своих земных жизней, отдав

своё тело тигрице и её голодным тигрятам.

Таиланд. Рерайт. Олеся Авдеева.doc
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