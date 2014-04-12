Таиланд. Рерайт. Ключи

Сказочный Тайланд полон легенд и загадок. Просто не перечесть все курорты , которымиславится Тайланд – Паттайя, Лопбури, Пхукет, Бангкок и другие –каждое из этих мест имеет свою историю легенду. Буддийские легенды-джатаки гласят, чтопрежде чем увидеть всю полноту истины, Будда перевоплощался множество раз в

миру в образе людей и животных. И закончил одну из своих земных жизней, отдав

своё тело тигрице и её голодным тигрятам.