Обзор брокеров Форекс
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13 лет назад
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Существует колоссальное количество самых разных брокерских компаний, поэтому среди этого многообразия выбрать начинающим трейдерам не так-то просто. На что следует обратить внимание при выборе?
Следующий ряд рекомендаций поможет не ошибиться с выбором.