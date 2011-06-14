Разработка программ на Delphi

Delphi - это высокоуровневый язык программирования, являющийся прямым наследником невероятно распространенного языка Pascal. Большая популярность и длительность существования обеспечивает поддержку всех современных технологий. К тому же в комплекте поставляется IDE, позволяющее создавать гибкий и дружелюбный по отношению к пользователю интерфейс.