Разработка программ на Delphi
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13 лет назад
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Delphi - это высокоуровневый язык программирования, являющийся прямым наследником невероятно распространенного языка Pascal. Большая популярность и длительность существования обеспечивает поддержку всех современных технологий. К тому же в комплекте поставляется IDE, позволяющее создавать гибкий и дружелюбный по отношению к пользователю интерфейс.