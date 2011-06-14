Результаты анализа продвижения в Gogetlinks
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Добавлена115 просмотров
13 лет назад
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Ваш сайт посещают четыре человека в день? На посетителя приходится по полтора просмотра страницы? Это явно говорит о плохом поведенческом факторе. На самом деле, сайт становится готовым к ссылочному продвижению только тогда, когда:
- На посетителя приходится хотя бы по два (а в идеале более четырех) просмотров в сутки.
- Среднее время сессии не меньше двух минут
- Сайт посещают, как минимум, двадцать (а лучше не меньше тридцати) человек в сутки