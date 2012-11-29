Однодневный тур – отличный отдых даже для очень за

http://extreme-weekend.com.ua/tour-one-day-rafting-splav-treking-pohod.html

Бывает так, что времени совсем немного, и каждую его минуту мы ценим на вес золота - работа, работа, работа... Но если еще есть интерес к другим сторонам этой жизни, если для тебя еще важно – не дать себе закиснуть и прогнуться, несмотря на колоссальную занятость и море обязательств, то однодневный активный отдых – именно то, что нужно в таких ситуациях. Он не просто подарит ощущение свободы, а сделает по-настоящему вольными и тело, и дух.