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http://vtomske.ru/article/view/59.html
Одна из самых удивительных и необычных стран на планете Земля – Израиль. Непростая судьба ее народа, многолетняя история ее становления, колоссальная любовь израильтян к этому выжженному кусочку пустыни, который они умудрились превратить почти везде в цветущий сад, уже являются достаточным основанием для того, чтобы вызвать у кого угодно и любопытство и желание взглянуть на нее, познакомиться ближе с духом и жителями страны.
Израиль не похож ни на одно другое государство мира еще и тем, что его история вплетена в историю почти каждого народа на Земле....
Отдых в Израиле.doc
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