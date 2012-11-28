Отдых в Израиле

http://vtomske.ru/article/view/59.html

Одна из самых удивительных и необычных стран на планете Земля – Израиль. Непростая судьба ее народа, многолетняя история ее становления, колоссальная любовь израильтян к этому выжженному кусочку пустыни, который они умудрились превратить почти везде в цветущий сад, уже являются достаточным основанием для того, чтобы вызвать у кого угодно и любопытство и желание взглянуть на нее, познакомиться ближе с духом и жителями страны.

Израиль не похож ни на одно другое государство мира еще и тем, что его история вплетена в историю почти каждого народа на Земле....