Олеофобное покрытие экранов смартфонов и планшетов

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http://www.starsot.dp.ua/oleofobnoe-pokrytie-ekranov-smartfonov-i-planshetov/
Инновационнаятехнология «олеофобное покрытие» представляет собой специальную высокотехнологичную тончайшуюпленку, толщина которой исчисляется нанометрами. Для подобного покрытия
характерны свойства по защите сенсорных экранов от частичек грузи и пыли,
жировых наслоений, следов от пальцев. Как правило, олеофобным покрытием оснащаются
поверхности экранов планшетов и мобильных устройств –смартфонов в целях
максимальной минимизации загрязняющих процессов, которые являются следствием эксплуатации
мобильных устройств. Уже с 2010 года олеофобной защитой были оснащены флагманские
мобильные устройства, а спустя два года – практически вся электронная мобильная
продукция. Ничтожно малаятолщина олеофобного покрытия незаметна для глаза и никоим образом не влияет на
качество изображения и цветопередачи сенсорного экрана. Чтобы максимально
продлить по времени полноценную функциональность олеофобного покрытия,
предпочтительно его не протирать растворителями и спиртосодержащими составами, пользоваться
чехлами для защиты от трения о стенки карманов и сумок, не оставлять устройство
с олеофобным покрытием на открытыхсолнечных лучах и горячей панели авто. Для ухода за защитным олеофобным
покрытием следует использовать безворсовые мягкие салфетки на основе полиэстера.