Олеофобное покрытие экранов смартфонов и планшетов

http://www.starsot.dp.ua/oleofobnoe-pokrytie-ekranov-smartfonov-i-planshetov/

Инновационнаятехнология «олеофобное покрытие» представляет собой специальную высокотехнологичную тончайшуюпленку, толщина которой исчисляется нанометрами. Для подобного покрытия

характерны свойства по защите сенсорных экранов от частичек грузи и пыли,

жировых наслоений, следов от пальцев. Как правило, олеофобным покрытием оснащаются

поверхности экранов планшетов и мобильных устройств –смартфонов в целях

максимальной минимизации загрязняющих процессов, которые являются следствием эксплуатации

мобильных устройств. Уже с 2010 года олеофобной защитой были оснащены флагманские

мобильные устройства, а спустя два года – практически вся электронная мобильная

продукция. Ничтожно малаятолщина олеофобного покрытия незаметна для глаза и никоим образом не влияет на

качество изображения и цветопередачи сенсорного экрана. Чтобы максимально

продлить по времени полноценную функциональность олеофобного покрытия,

предпочтительно его не протирать растворителями и спиртосодержащими составами, пользоваться

чехлами для защиты от трения о стенки карманов и сумок, не оставлять устройство

с олеофобным покрытием на открытыхсолнечных лучах и горячей панели авто. Для ухода за защитным олеофобным

покрытием следует использовать безворсовые мягкие салфетки на основе полиэстера.