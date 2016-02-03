Город с кофейным привкусом

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ВоЛьвове бытует легенда о том, чтов 1683 году галичанин привез в Австрию несколькосотен мешков с трофейными зернами кофе и открыл 1-ое заведение, в котором готовили ароматный кофейный напиток. Скорее всего - это миф, но наивные львовяне утверждают, что Европу на кофе «подсадил» именно львовянин Кульчицкий, которому в Вене посвятили несколько памятников.Львов также помнит этого человека - одна из оригинальнейших кофеен города названав честь 1-оговенскогокафе с названием «Подсиней фляжкой», которое имеетсвою оригинальную историю. Пройдячерез средневековый маленький дворик и деревянную дверь, посетитель окунается в атмосферу времен Австро-Венгрии начала прошлого века. . Чтобы ощутить аромат города, следует пожить в нем, как минимум, неделю, длячего важно поселиться в центральной части города. Кстати, аренда посуточно во Львове сообщаетRoomer.lviv.ua, вполнедоступна туристу с любым достатком. Сложно представитьжизнь современных жителей Львова безкофе. Первые кофейни во Львове появилисьоколо двухсот лет назад. В зависимости от хозяев и публики, у кофеен, как и у людей, свои особенные судьбы. Наиболее популярным местом в начале20-го века было“City”, Legionow 11 -это современный “Гранд-готель”.Здесьочень любили собираться сионисты.“Centralna”, pl.Halicki 7 - это современная Галицкая площадь; “Imperjal”,

Legionow 5 - это современный проспектСвободы ; “De La Paix”, pl.Marjacki 7 – площадь Мицкевича,7; “Muzeum”; “Carlton”;

“Columbina”, ul.Lukasinskogo 4 – помещение современного кафе “Театральное”. В

кофейне “Renesans” любила собираться творческая публика. В “Roma”, ul.Akademicka 25 (современный проспект Шевченко 25) собирались литераторы начала 20-го века. Кофейня“Szkocka”,pl.Akademicki или ul.Fredry 9 (современный проспект Шевченко 27) любимое местостудентов и преподавателей Университета.“Widenska”, ul.Hetmanska 14 – старейшая кофейня Львова, открытая в 1829 году. На сегодняшний день – это современнаяплощадь Подковы. “Georgea”,ul.Sinkiewicza – это отель“Жорж”. Австрийскиевоенные имели здесь свои постоянныестолики. Когдаво Львове приглашают на кофе – это означает, что вас пригласили не просто выпить чашечкубодрящего эликсира, анепременно пообщаться. За кофе во Львове ведутся дружескиебеседы, деловые переговоры, заключаются контракты – это своего рода львовский ритуал.Неформальнаямолодежь во времена СССР любила собираться в кофейне «Армянка». Кофе по-турецки – основной пункт в меню. Кофейню посещало огромноеколичество людей и из-за нехватки мест кофе пили на улице, сидя на бордюреперед входом. Одним словом, «Армянка» - легендарноеместо и магический островок истории.Одно из лучших специализированныхзаведений - «Миркофе»,находящееся в сердце старого города, рядом с католическим храмом и часовней Боимов. Пленительное своим шармом кофейное заведение «Итальянский дворик» - это тихое и уютноеместечко, многозеркал и немного позолоты на стенах. В летнее время столики выставляют под

открытым небом в самом дворике. Рядом с Оперным театромрасполагается «Венскаякофейня». Увхода за столиком восседает легендарный Швейк. Огненный напиток можно отведать в «Золотом дукате». В сердце Львова в пешей зоне находится симпатичное местечко – кофейноезаведение «Под клепсидрой» («Дзыга»). Здесь предпочитают собираться художники, фотографы, скульпторы,режиссеры, писатели. Фирменное кафе«Галка» ожидает своих завсегдатаев на одной из центральных улиц города –улице Ковжуна. Рядом с Ратушей – кафе «Царь-Кофе». На площади Кафедральной, 5 с атмосферойдомашнего уюта – кофейня "Кафе №1". Одноиз самых популярных кафе - «Валенте» в белых тонах. На тему «кофе во Львове»можно говорить бесконечно. Кофеен во Львове сотни, но каждый по-своему видит кофейную карту со своими нюансами иособенностями.