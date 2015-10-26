Описание приложения All Wiki: Stalker (Rus)

Для портала http://top-android.org/

All Wiki: Stalker (Rus) – база знаний для всех любителейСталкера от GSC Game World.Уникальная информация теперь доступна на любом Androidустройстве. Это приложение откроет все тайны одной из самых популярных игр в

мире и подарит море позитивных эмоций. Интерфейс выполнен в лучших традициях атмосферности всех трехчастей Сталкер. Не важно, в какую из них вы играете: Тень Чернобыля, Чистое

Небо ил Зов Припяти, в программе всегда можно найти интересную и актуальную

информацию. Присутствует множество категорий: части, локации, мутанты,оружие и другие. Все, что можно было упустить, или не понять в игре собрано

здесь. Особенно порадовало описание оружия – теперь намного легче определить

какой тип огнестрела использовать для той, или иной цели. Преимущества:• Вся трилогия в одном приложении;• Множество категорий поиска;• Актуальность предоставленной информации;• Подсказки по сюжету и геймплею;• Координаты скрытых тайников и снаряжения;• Лайфхаки для выживания и продвижения сюжета (есть дажерасположение Оазиса);• Описание взаимодействия с группировками;• Любопытные баги и незадокументированные возможности(например, телепорты в аномалию Цирк и Припять);• Характеристики артефактов и места их появления. Играли в Сталкер? Качайте Олл Вики: Сталкер Рус и проходитезаново с новыми знаниями! Играете? Поищите тайники в ближайшей локации. Еще не

играли? Попробуйте и присоединитесь к многомиллионной армии фанатов!Установка программы стандартная.