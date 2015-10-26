Яхты - повелители морей

Яхты – повелители морейМало кто из нас, в отпуске или простоотдыхая на водоёмах, не восхищался красотой и совершенством морских судов.

Белоснежные яхты, легко рассекая водную гладь, завораживают своей грацией и

мощью. Не даром и сейчас именно ни являются обязательным атрибутом шика и

больших денег. Яхте, как виду транспорта, чуть болеедесяти тысяч лет. Жители Европы использовали легкие парусные суда для

путешествий, промысла и даже морских набегов. В более или менее современном

понимании яхта упоминается только в XVII веке. Тогда подобные суда стали

использоваться для проведения досуга и спортивных состязаний. От других морских и пресноводных судовяхты отличаются своим предназначением – их задача перевозки небольших групп лиц

на средней и большой скорости. Условно можно поделить их на 2 типа:• Прогулочные (крейсерские) – дляотдыха, коротких вылазок и вечеринок.• Спортивные – для гонок и спортивныхсоревнований.Крейсерские яхты обладают наивысшимуровнем комфорта. Именно они становятся теми предметами роскоши, которые

выгодно подчеркивают статус своего владельца. Оборудованная удобными каютами и

дополнительными помещениями, такая яхта позволяет совершать длительные прогулки

и туристические походы.Спортивные судна созданы только дляодного – скорости. На них нет особых удобств. Если яхта рассчитана на

непродолжительные гонки, то ни о каких каютах не может быть и речи – в наличии

только кокпит. Если направленностью судна являются многодневные соревнования,

то, в угоду скорости, оно может оснащаться минималистическими и совершенно

лишенными комфорта каютами. Основным элементом, приводящим яхту вдвижение, может быть мотор (с различным типом топлива) или парус. Существуют

также гибридные модели, сочетающие в себе оба вида движителя.Материалов, из которых может бытьизготовлен корпус яхты, великое множество: это алюминий, дерево, сталь,

стеклопластик и даже армоцемент.Сама конструкция корпуса может бытьцельной (классическая версия), двойной (катамаран) и основной корпус с двумя

«поплавками» - тримаран. Естественно, выполнение корпуса коренным образом

влияет на устойчивость судна, Основными производителями, какпарусных, так и моторных яхт, считаются Италия и США – эти страны изготавливают

тысячи судов каждый год. Если человек решил приобрести яхту – это великолепный

выбор и хорошее вложение средств. Ему можно только позавидовать. Главное –

определиться с потребностями и подобрать судно не только по эффектному внешнему

виду, но и учесть в каких целях оно будет использоваться.