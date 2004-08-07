Описание работы:

Привет! Меня зовут Аслан, я пишу тексты, которые не хочется закрыть на третьем предложении. Без лишней воды, с логикой, смыслом и человеческим языком.

Работаю с лендингами, карточками товаров, постами для блогов и email-рассылками. Подхожу к задаче с головой: сначала вникаю, потом пишу. Если нужно — предложу идеи по улучшению, сделаю редизайн структуры текста или подскажу, как говорить с аудиторией «на одном языке».

Что получаете в итоге:

— Грамотно, понятно, в нужном стиле

— Текст, заточенный под задачу

— Всегда в срок и с открытым диалогом

Если ищете человека, который пишет не «для галочки» — вы по адресу.