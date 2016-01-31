Основные тенденции мира моды 2015 года

http://www.compressortyt.ru/style/addarticle/478/osnovnyje-tjendjencii-mira-mody-2015.html

Знаменитая Лондонскаянеделя моды, прошедшая в конце 2014 года, обозначила важные моменты,

предназначенные для дальнейшего развития модных тенденций в 2015 году. Лондонский

модный показ внес приятные нотки – были продемонстрированы многочисленные

модели категории «plus size», благодаря чему дамы с пышными формами наконец-то получили

реальную надежду облачаться в модные платья, юбки, плащи, пальто. Насыщенные иглубокие оттенки сапфирово-синей палитры, длинные в пол струящиеся платья с

ярко выраженными декольте, трапециевидные силуэты в стиле Кристиан Диор, модные мужские штаны свободного кроя –это лишь небольшой ряд модных в текущем сезоне деталей, возрождающих в памяти

далекие образы 70-х прошлого столетия, для которых было свойственно в сфере

моды сочетать элементы, взятые из разных направлений и эпох. Надежно инавсегда обосновавшись во всех коллекциях одежды, цветочный принт в контексте сезона

«весна/лето 2015» приобрел готический оттенок. Традиционнопопулярный и чрезвычайно востребованный стиль милитари в рамках женских

коллекций приобрел женственные нотки в виде элегантных замшевых френчей, шелковых

платьев, но с обязательным присутствием традиционной цветовой гаммы,

характерных пуговиц и иных элементов стиля милитари. В 2015 годукомплекты одежды (total look) на базе деним заметно усложнились. Лидерами всемирных

подиумов стали комбинезоны различных моделей, брюки-кюлоты, лаконичные

комплекты. Знаменитаяклетка виши, ассоциирующаяся с Брижит Бардо, в новой интерпретации обрела

второе дыхание. В текущем сезоне стильным девушкам предлагаются интересные

модели миди-платьев и юбок-карандашей на базе клетки виши. Классика жанра– маленькое белое платье немыслимых моделей – от минималистского исполнения до роскошного

коктейльного варианта с кружевами и шитьем. Нестандартной особенностьюмодного сезона «весна/лето 2015» является использование провокационной сетки, смелых

вырезов в области бедер и талии – это могут быть платья, эротические жакеты для

очень стройных обладательниц. Летниеколлекции 2015 предлагают выбеленные платья-рубашки лаконичных силуэтов,

сарафаны и платья сдержанного кроя в канареечно-желтой цветовой гамме,

комбинезоны из высокотехнологичного и мерцающего текстиля, длинные пышные юбки

с активным принтом или бахромой, изделия с обнаженными плечами.